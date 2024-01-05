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Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK'nin golü 12. dakikada Dragus tarafından atıldı. Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
05.01.2024 - 17:59,
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Stat: Kalyon

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ogün Özçiçek, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Markovic, Dragus

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeirra, Alparslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan, Gökcan Kaya, Lusamba, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Halil Akbunar

Gol: Dk. 12 Dragus (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 45+1 Sequeirra (Siltaş Yapı Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın yerden pasıyla ceza sahasında buluşan Dragus'un gelişine vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın solundan ağlara gitti: 1-0.

43. dakikada Pendikspor'un orta sahadaki atağında, ceza yayına yakın noktadaki Sequeirra'nın savunma arkasına aşırtmasını göğsüyle kontrol eden Halil Akbunar'ın çektiği şutu kaleci Nita uzaklaştırdı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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