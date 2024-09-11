Gaziantep FK Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü. Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı.
Milli takımlarında bulunan futbolcular Deian Sorescu ve Cyril Mandouki, Gaziantep'e gelerek takımla çalışmalara başladı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarınki antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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