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Gaziantep FK Sivasspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek - Son Dakika

Gaziantep FK Sivasspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

03.02.2022 12:08
Gaziantep FK Sivasspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Gaziantep FK-DG Sivasspor maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Gaziantep FK-DG Sivasspor maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Gaziantep FK - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Gaziantep ile Sivasspor karşılaşmasında Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Sivasspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK Sivasspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek - Son Dakika
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