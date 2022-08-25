Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

25.08.2022 16:31
Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maçın oynanacağı Hatay'a gitti.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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