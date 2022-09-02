Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

02.09.2022 20:34
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu arada antrenman öncesi Luka Stankovski'nin doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

YORUMLAR
500
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori Dağcıların Eylül ayında 3 bin rakımda kar kuyusu şaşkınlığı Dağcıların Eylül ayında 3 bin rakımda kar kuyusu şaşkınlığı
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Galatasaray, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:50 Aracını park eden polisi "Burası bizim yerimiz" diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı
18:34 Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 20:34:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement