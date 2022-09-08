Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

08.09.2022 21:34
Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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