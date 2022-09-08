Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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