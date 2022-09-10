Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı 5 maçta da 90 dakika sahada kalan ve takımına 1 gol, 2 asist ile katkı veren Alexandru Maxim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.