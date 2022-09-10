Gaziantep FK, yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Gaziantep FK, yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak

10.09.2022 11:24
Gaziantep FK, yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u Hatay'da konuk edecek.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u Hatay'da konuk edecek.

Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı.

Puan cetvelinde averajla 5. sırada yer alan Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.

Maxim kart ceza sınırında

Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı 5 maçta da 90 dakika sahada kalan ve takımına 1 gol, 2 asist ile katkı veren Alexandru Maxim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli oyuncu, HangiKredi Ümraniyespor maçında kart görmesi halinde takımının ligin 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de Ümraniyespor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Kaynak: AA

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