Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

29.09.2022 18:50
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek.

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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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