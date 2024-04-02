GAZİANTEP (AA) Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını söyledi.
İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılamadıklarını için üzgün olduklarını söyledi. Oyuna iyi başlayamadıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:
"Mağlubiyetin sorumluluğunu üzerime alıyorum. Çok iyi hazırlandığımızı düşünmüştüm. Alanyaspor'u iyi analiz ettik. Maça bu kadar konsantre eksikliğiyle çıkacağımızı tahmin etmiyordum, futbolda bunlar var. Buraya gelmeden önce zor bir yere geldiğimin çok farkındaydım. Hayatta hep mücadele ettim ve savaştım. Buraya gelirken tereddüt etmeden geldim. Bunun altından takım olarak kalkacağımıza inanıyorum. Takımda bir şeyleri değiştirmem gerekiyordu, yavaş yavaş bunu da başardığıma düşünüyorum. Takım, üçüncü bölgede daha fazla pozisyona giriyor. Bugün defansif olarak güçlü olduğumuz yönden eksik olmak beni üzdü. Çalışmaya devam edeceğiz. Alanyaspor bizim rakibimiz değildi, onlara böyle şans verirseniz sizi cezalandırırlar. Uzun zamandır beraber oynayan bir takım. Bugün kaybettik üzgünüm."
İnan, bir gazetecinin "Ofansif olarak tek forvetle oynamak yerine başka bir alternatifiniz var mıdır?" sorusuna, şu cevabı verdi:
"Bunları hemen sahaya yansıtmak kolay değil, üzerinde çalışmanız gerekiyor. Psikolojik olarak çok sıkıntılı bir takımımız var. Bugün taraftarlarımızla ilgili inancımız tam. taraftarın hep yanımızda istiyoruz. Bu sıkıntılı zamanda takımın maç kazanmasını istiyorlar. 1-0 iken tepki göstermek takım ve oyuncu için iyi bir şey değil. Kafamda doğru oyuncuları oturtmaya çalışıyorum. Her şeyi hızlıca değiştirmek kolay değil."
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Maçta istediğimiz oyunu yansıtamadık' - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
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