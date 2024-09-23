Gaziantep FK - Trabzonspor Maçı İlk Yarısı Golsüz Geçti - Son Dakika
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Gaziantep FK - Trabzonspor Maçı İlk Yarısı Golsüz Geçti

Gaziantep FK - Trabzonspor Maçı İlk Yarısı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ederken ilk yarı 0-0 sona erdi.

23.09.2024 21:11
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Ozan'ın pasıyla topla buluşan Banza'nın sağ çaprazdan uzak köşeye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada sağ kanattan Ömürcan'ın ortasına ceza sahasında Okereke'nin sol ayağıyla vuruşu yan direğe çarparak auta çıktı.

37. dakikada rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mendy'nin uzak köşeye sert şutu yandan dışarı gitti.

44. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kozlowski'nin yerden şutu savunmadan sekerken, top kaleci Uğurcan'da kaldı.

45+5. dakikada Kozlowski'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Saborit'in kafa vuruşu üstte auta çıktı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Murat Altan

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Enric Saborit, Ndiaye, Furkan Soyalp, Deian Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, David Okereke

Yedekler: Mustafa Burak, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Halil Dervişoğlu, Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Salem M'Bakata, Ogün Özçiçek, Maxim

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Lundstram, Bardhi, Umut Bozok, Umut Güneş, Serdar Saatçı, Batagov, Denis Dragus, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Selçuk İnan (Teknik Direktör), Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Okay Yokuşlu (Trabzonspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK - Trabzonspor Maçı İlk Yarısı Golsüz Geçti - Son Dakika

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