Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Bir gün süreyle izin yapacak olan Gaziantep FK, 16 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

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