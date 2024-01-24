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Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sona erdi. Maçta Gaziantep FK'nin golü Metehan Mert'in kendi kalesine attığı golle gelirken, TÜMOSAN Konyaspor'un golünü ise Moreno kaydetti.

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı
24.01.2024 - 19:17,
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Stat: Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk. 60 İlker Karakaş), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Morais (Dk.77 M'Bakata), Mirza Cihan (Dk.60 Sorescu), Markovic, Ogün Özçiçek, Nkoulou

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Muric (Dk.61 Prip), Cicaldau, Guilherme, Metehan Mert, Cikalleshi (Dk.61 Yunus Mallı), Ahmet Oğuz (Dk.61 Kahraman Demirtaş), N'Zonzi, Moreno (Dk. 72 Oğulcan Ülgün)

Goller: Dk. 31 Metehan Mert??????? (Kendi kalesine) ???????(Gaziantep FK), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Özçiçek, Dk.85 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 88 Deniz Ertaş, Dk.90 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

53. dakikada Gaziantep FK'nin kullandığı serbest vuruşunda Mirza Cihan'ın ceza sahası içerisine ortasına Nkoulou'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

83. dakikada ev sahibi takımın atağında Prip'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Cicaldau'nun kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

90. dakikada konuk ekipte köşe vuruşunu kullanan Soner Dikmen'in ortasına iyi yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda kaleci Nita gole izin vermedi.

90+4. dakikada Konyaspor'un atağında Cicaldau'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Soner Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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