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Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçına hazır

07.02.2022 13:53
Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçına hazır

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a hareket edecek.

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Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Erol Bulut, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika Spor


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