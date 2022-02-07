Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçına hazır

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: AA
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