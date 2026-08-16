Gaziantep FK ve Alanyaspor 1-1 Berabere
Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak sezona başladı.
(GAZİANTEP) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takım da sezona birer puanla başladı.
Alanyaspor, karşılaşmanın 20. dakikasında Ruan Duarte'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.
Gaziantep FK, 61. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle skora denge getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Gaziantep FK, ligin ikinci haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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