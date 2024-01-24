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Gaziantep FK ve Konyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Gaziantep FK ve Konyaspor Berabere Kaldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve puanları paylaştılar.

Gaziantep FK ve Konyaspor Berabere Kaldı
24.01.2024 - 19:08,  Güncelleme: 19:10
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Markovic'in yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Djilibodji'nin vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

82. dakikada sağ kanattan Prip'in ortasında Cicaldau'nun kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

84. dakikada Gaziantep FK'nın sağdan kullandığı kornerde ön direkte topa iyi yükselen Djilibodji'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kontrol etti.

86. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Metehan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

90+5. dakikada Cicaldau'nun sıfırdan penaltı noktasına çevirdiği topu Soner Dikmen düzeltip vurdu, meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais (Salem M'Bakata dk. 77), Papy Djilobodji, N'koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp (İlker Karakaş dk. 61, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Mirza Cihan (Deian Sorescu dk. 61)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Konyaspor: Deniz Ertaş, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Ahmet Oğuz (Kahraman Demirtaş dk. 62), Soner Dikmen, Steven N'Zonzi, Robert Muric (Daniel Prip dk. 62) Alexandru Cicaldau, Marlos Moreno (Oğulcan Ülgün dk. 70), Sokol Cikalleshi (Yunus Mallı dk. 62)

Yedekler: Jakup Slowik, Yasir Subaşı, Niko Rak, Emmanuel Boateng, Muhammed Semih, Emrehan Gedikli

Goller: Ogün Özçicek (dk. 31) (Gaziantep FK), Moreno (dk. 41) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ogün Özçicek, Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK),Deniz Ertaş, Oğulcan Ülgün (Konyaspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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