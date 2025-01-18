Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 51 Dioudis), Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim (Dk. 72 Lungoyi), Okereke (Dk. 87 Kenan Kodro), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Ogün Özçiçek)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed (Dk.69 Pedro), Taylan Antalyalı, Okita (Dk. 87 Celal Dumanlı), Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Dimitrov), Seferi (Dk. 62 Puscas)
Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim, Dk 82 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 80 Okita, Dk. 85 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı 0-0 tamamlandı.
65. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Eskihellaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'da kaldı.
90+1. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Diogo Sousa uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK ve Sipay Bodrum FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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