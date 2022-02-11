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Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Son Dakika

Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

11.02.2022 09:11
Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 24 haftalık periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, maç eksiğiyle 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sarı kart cezalısı Kitsiou ve sakatlığı devam eden Halil İbrahim Pehlivan İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.

Deplasmanda sadece 1 galibiyeti var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda, istediği puanları almakta zorlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, dış sahada oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Gaziantep FK, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Son Dakika Spor


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