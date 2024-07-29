Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Düzce'de çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanlarda futbolcular, ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, çift kale maçla sonlandırıldı. Gaziantep temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

29.07.2024 19:33
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Düzce'de kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah ve akşam yapılan antrenmanlara futbolcular, ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladı.

Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, çift kale maçla sonlandırıldı.

Gaziantep temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı - Son Dakika

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