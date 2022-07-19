Kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular yaklaşık 1, 5 saat süren günün ilk antrenmanında ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Oyuncular, günü akşam saatlerinde basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bir süredir tedavisi devam eden Marko Jevtovic'in ise takımdan ayrı özel program eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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