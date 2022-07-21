Kırmızı-siyahlı ekip, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Yeni transferler Lazar Markovic ve Erten Ersu da takımla çalışmalara başladı.

Kaynak: AA

Topuk Yaylası, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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