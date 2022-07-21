Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

21.07.2022 17:28
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Yeni transferler Lazar Markovic ve Erten Ersu da takımla çalışmalara başladı.

Gaziantep FK, yarın Bolu'da sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor ile hazırlık maçı oynayacak.

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Kaynak: AA

Topuk Yaylası, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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