Gaziantep FK Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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