Gaziantep FK, yeni sezonda üst sıralara oynamayı hedefliyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, yeni sezonda üst sıralara oynamayı hedefliyor

Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle, yeni sezonda hedeflerinin olduğunu ve üst sıralara oynamayı planladıklarını belirtti. İlk maçlarını Bodrum ile oynayacaklarını söyleyen Dicle, tüm kulüplere başarılar diledi.

11.07.2024 16:33
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Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle, yeni sezonda hedeflerinin olduğunu ifade ederek, "İnşallah üst sıralara oynayacağız. İlk maçımızı da güzide ilçemiz Bodrum ile oynayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstürün belirlenmesinden sonra Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle ile Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2024-2025 sezonunun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyen İbrahim Dicle, "Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah üst sıralara oynayacağız. İlk maçımızı da güzide ilçemiz Bodrum ile oynayacağız. Herkese hayırlı olsun, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Seçil Kömürcü ise doğal afetsiz, hastalıksız, güzel ve coşkulu bir sezon olmasını temenni ederek, "İlk maç Bodrum Fk'yı çektik. Takımım ve şehrim adına hayırlı olsun diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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