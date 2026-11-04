Gaziantep FK yönetimi 21 Ekim'deki olağanüstü seçimli genel kurul kararını iptal etti

Gaziantep FK yönetimi 21 Ekim'deki olağanüstü seçimli genel kurul kararını iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, 21 Ekim'de alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının yönetim kurulu tarafından iptal edildiğini açıkladı. Başkan Memik Yılmaz ile yönetim kurulunun görevlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
Gaziantep FK'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı iptal edildi.
Kulübün açıklamasında, 21 Ekim'de alınan olağanüstü seçimli genel kurulu kararının yönetim kurulu tarafından iptal edildiği belirtildi.
Başkan Memik Yılmaz ile yönetim kurulunun görevlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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