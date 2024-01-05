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Gaziantep Futbol Kulübü, Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Gaziantep Futbol Kulübü, Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Gaziantep FK'nın gollerini Denis Dragus ve Ogün Özçiçek atarken, Pendikspor'un gollerini Erdem Özgenç ve Erencan Yardımcı kaydetti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı
05.01.2024 - 19:08,
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası savunmadan dönen topu ceza sahası dışında alan Ogün'ün yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0

73. dakikada Halil'in sol çaprazdan ceza sahası içine ortasında Kappel'in dokunuşu dışarı gitti ancak pozisyon sonrası VAR kontrolünde faul olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

74. dakikada penaltıda topun başına geçen Erdem Özgenç, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada Gökcan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Erencan'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

86. dakikada Halil'in ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M'Bakata, Papy Djilobodj, N'Koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek (Oğulcan Çağlayan dk. 81), Lazar Markovic (Furkan Soyalp dk. 67), Maxim (Brayan Riascos dk. 84), Denis Draguş

Yedekler: Batuhan Şen, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Erdem Özgenç dk. 65), Berkay, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Gökcan (Diaby dk. 89), Midtsjö, Halil Akbunar, Emre Taşdemir (Kappel dk. 65), Erencan Yardımcı

Yedekler: Burak Öğür, Endri Çekici, Murat Akça, İbrahim Akdağ, Efe Sayhan, Thuram, Melih Güney

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Denis Dragus (dk. 11), Ogün Özçiçek (dk. 49) (Gaziantep FK) Erdem Özgenç (dk. 74 Pen), Erencan Yardımcı (dk. 80) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Marius Sumudica, Djilobodji (Gaziantep FK), Sequeire, Lusamba, Alpaslan, Gökcan, Midtsjö (Pendikspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Gaziantep Futbol Kulübü, Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika


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