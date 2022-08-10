Tomas Pekhart, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 33 yaşındaki Çekyalı forvet oyuncusu Tomas Pekhart'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, forvet pozisyonuna transfer yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 33 yaşındaki Çekyalı forvet oyuncusu Tomas Pekhart'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Polonya Ligi temsilcilerinden Legia Varşova'da forma giyen Çek Milli Futbolcu Tomas Pekhart ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tomas Pekhart, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyemiz Ayşen Ahi'nin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayacak olan 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Tomas Pekhart'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP