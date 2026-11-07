Gaziantep Gençlikspor, Alanya Belediyespor\'u 3-2 yenip 5. haftayı galip kapattı

Gaziantep Gençlikspor, Alanya Belediyespor'u 3-2 yenip 5. haftayı galip kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Gaziantep Gençlikspor, evinde On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi. 137 dakika süren maçta setler 25-18, 25-23, 22-25, 21-25 ve 15-10 sonuçlandı.
Salon: Şahinbey Spor Salonu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Bektaş Kalender
Gaziantep Gençlikspor: Alireza Abdolhamidi, Yunus Emre Güler, Zihua Wen, Halil İbrahim Yücel, Uğur Kılınç, Fedor Ivanov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Aykut Gedik)
On Hotels Alanya Belediyespor: Yusuf Bakır, Vitaliy Shchytkov, Nezar Hetman, Emir Kaan Öztürk, Miguel Gutierrez Suarez, Ahmetcan Buyukgöz (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Onur Günaydı, Abdulsamet Sineren, Enes Atlı)?
Setler: 25-18, 25-23, 22-25, 21-25, 15-10
Süre: 137 dakika (25, 38, 28, 29, 17)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçta Gaziantep Gençlikspor, evinde On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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