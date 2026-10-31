Gaziantep Gençlikspor, Kamil Ocak Spor Salonu'nda Altekma'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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Gaziantep Gençlikspor, Kamil Ocak Spor Salonu'nda Altekma'ya 3-0 yenildi

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SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Gençlikspor, Kamil Ocak Spor Salonu'nda Altekma'ya 3-0 yenildi. Karşılaşma 29-31, 23-25 ve 23-25'lik setlerle 104 dakika sürerek tamamlandı.

Salon: Kamil Ocak Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit

Gaziantep Gençlikspor: Aykut Gedik, Fedor Ivanov, Sam Jeanlys, Uğur Kılınç, Halil İbrahim Yücel, Yusuf Emre Güler (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Zihue Wen, Alireza Abdolhamidi)

Altekma: Jordan Matthew Ewert, Jackson George Young, Maksim Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Abdulvahap Han, Niyazi Ulaş Dokumacı (Baha Akçagöz, Özgür Karababa, Hüseyin Şahin, Paolo Zonca)

Setler: 29-31, 23-25, 23-25

Süre: 104 Dakika

Voleybol'da SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Altekma, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
GaziantepSporSMSSon Dakika

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