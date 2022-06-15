Gaziantep'in şampiyon takımlarına görkemli kutlama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde 2021-2022 sezonunda kent temsilcisi spor kulüplerinin başarılarını kutlamak amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Başkarakol Kavşağı Gaziantep Lisesi önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar, taraftar ve vatandaşların tezahüratı eşitliğinde yapılan kortej, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde devam etti. Kulüplerin kazandığı kupalar oyuncuların elinde kortejde sergilendi.

Korteje, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu ALG Spor, Basketbol Erkek Gençler Ligi Şampiyonu Gaziantep Basketbol Genç Takımı, EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonu olan Nizip Zeugma Hokey Kulübü, Erkekler Salon Süper Ligi Şampiyonu Polisgücü Erkek Hokey Takımı, TVF 1'inci Lige şampiyon olarak yükselen Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, Kadınlar Açık Alan Süper Ligi'nde ikinci olarak Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanan Gaziantep Gençlik Doruk Spor, Erkekler Ampute Futbol Süper Ligi 2'ncisi Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı ve Kadınlar Futbol 2'nci Ligi Şampiyonu Asya Spor oyuncuları katıldı.

Coşku şehrin dört bir yanına taşındı

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı kutlama alanına çeviren kortejin sonunda tören düzenlendi. Protokol ve sporcular tören sonunda otobüslerle şehir turu yaparak şampiyonluk coşkusunu dört bir yana taşıdı. Şehir turu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde çektirilen toplu anı fotoğrafı ile son buldu.

"Petrolümüz yok ama inanan bir gençliğimiz var"

Kutlama töreninde konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Vali Davut Gül ile "Eğitim Şehri Gaziantep" ve "Spor Şehri Gaziantep" hedefleri için çalışmayı sürdürdüğünü söyleyerek, "Eğer gençlerimiz geleceğe vizyonla bakar, zihinleri okuyarak gelişir, bedensel olarak 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' atasözünün hakkını verirse elimizdeki 600 bin genç 4 üniversiteyle en büyük cevherimiz değerlenir. Petrolümüz yok ama inanan bir gençliğimiz var. Bu madalyalar tesadüf değil. Alın teri, cesaret, aşk var. Bu madalyayı alabilmek için stratejik planlama, inanan bir takım, hoca, anne, baba, yönetici gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Dünya Gaziantep'in başarılarını konuşacak"

Türkiye ve dünyanın Gaziantep'in başarılarını konuşması için çalışacaklarını aktaran Şahin, "Gazi şehrin bir spor şehri, eğitim şehri olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Aşk ile çalışan yorulmaz. Memleketimizi, gençlerimizi seviyoruz. Geleceğe güçlü adımlarla gidiyoruz. Sizlerle birlikte 'Genç Dostu Şehir' olacağız. Bütün dünyaya hedefine ulaşmış bir şehri göstereceğiz. Gençlerimiz ikinci yüzyılın destanını bilimle, akılla, eğitimle, sporla yazacak" diye konuştu.

"Bu bayrağı bir adım daha ileri götüreceğiz"

Vali Davut Gül ise konuşmasında başarılarıyla gurur yaşatan sporculara, kulüp yetkililerine ve sporculara teşekkür ederek, "Gaziantep iddiası olan bir şehir. Geçmişe baktığımızda ne istediyse ona ulaşmış, başarmış bir şehir. 'Spor Şehri Gaziantep' hedefine gerek belediyeler gerek kulüp yöneticileri gerek taraftar ve oyuncusuyla bütün şehir adım adım ulaşacağız. Başarının tesadüf olmadığını, her bir sporcunun alın terini nasıl döktüğünü, bu şehir için neler hissettiğinizi biliyoruz. Bütün kulüplerimizle el ele vererek bu bayrağı bir adım daha ileri götüreceğiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP