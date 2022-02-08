Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Gaziazntep FK ile Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Erol Bulut'un öğrencileri adını çeyrek finale yazdırdı.

OUANNES'İN GOLÜ PAŞA'YA YETMEDİ

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Joao Figueiredo ve Alexandru Maxim penaltıdan kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golünü 31. dakikada Ben Ouannes attı. Kasımpaşa'da Ben Ounannes 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.