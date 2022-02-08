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Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

08.02.2022 16:43
Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale çıktı.

Gaziazntep FK ile Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Erol Bulut'un öğrencileri adını çeyrek finale yazdırdı.

OUANNES'İN GOLÜ PAŞA'YA YETMEDİ

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Joao Figueiredo ve Alexandru Maxim penaltıdan kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golünü 31. dakikada Ben Ouannes attı. Kasımpaşa'da Ben Ounannes 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

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Türkiye Kupası, Erol Bulut, Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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