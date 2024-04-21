Gaziantep, Kasımpaşa\'yı 2-0 mağlup etti

TOFAŞ, Pınar Karşıyaka'yı 111-91 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 111-91 skorla mağlup etti. TOFAŞ'ın en skorer oyuncuları Winston (29 sayı) ve Homesley (27 sayı) olurken, Pınar Karşıyaka'da McCollum (38 sayı) en çok sayı atan isim oldu.