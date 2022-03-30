Gaziantep Kolej Vakfı'nın sultanları voleybolda namağlup şampiyon - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları" çerçevesinde gerçekleştirilen ve 29 takımın mücadele ettiği Genç Kızlar Voleybol Müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı namağlup unvanla şampiyon oldu.

2021-2022 yılı eğitim öğretim yılında birçok başarıya imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları spor alanında ki başarılarına da her geçen gün bir yenisini ekliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları" çerçevesinde gerçekleştirilen ve 29 takımın mücadele ettiği Genç Kızlar Voleybol Müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı namağlup unvanla şampiyon oldu. Final Maçını Gaziantep Ada Koleji ile yapan ve 3-2'lik skorla şampiyonluk kupasını kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Genç Kızlar Voleybol Takımı son üç yıldır namağlup unvanla üç ayrı şampiyonluğa imza attı. Okul sporlarının Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları için büyük bir önem taşıdığını, ve öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda bir veya birden fazla sporla ilgilendiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "Kurumlarımıza bu anlamlı şampiyonluk kupasını kazandıran takımımızı kutluyorum. Şampiyonlukta büyük emekleri bulunan GKV Özel Okulları Voleybol Koordinatörü Ali Bağcı ve ekibi başta olmak üzere, emeği geçen velilerimizi, öğretmen ve idarecilerimizi en önemlisi de bizlere bu mutluluğu yaşatan sporcularımızı yürekten kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Kurumlarımız bünyesinde birçok takım sporu yanında bireysel spor dalları da büyük ilgi görmekte ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz birçok şampiyonluğa imza atarak spor alanında ki çalışmalarının sonuçlarını almıştır" dedi. - GAZİANTEP