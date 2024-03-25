Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Minikler Modern Pentatlon Şampiyonasında Başarıya İmza Attı

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen Minikler Modern Pentatlon müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencileri birçok dereceye imza atarak isimlerini gururla başarı listelerine yazdırdı.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri katıldıkları Minikler Modern Pentatlon Gaziantep İl Şampiyonasından dereceyle döndü. GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden Kerem Arif Aşık kendi yaş ve kategorisinde il birinciliğini kazanırken Hurşit Selim Sayılır kendi yaş ve kategorisinde il ikinciliği, Buğlem Dörtkol kendi yaş ve kategorisinde il ikinciliği, Arda Erbudak kendi yaş ve kategorisinde il dördüncüsü olarak yarışmaları bitirdi. Minik sporcuları kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, "Başarıda emeği geçen Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - GAZİANTEP
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları, Edirne Saraçhane Futbol Stadyumu'nda başladı. Açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, tüm takımlara başarı diledi ve sporun yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Müsabakalarda yıldız erkeklerde 9 ilden 11 takım, yıldız kızlarda ise 4 ilden 6 takım gruplarını lider tamamlamak için mücadele edecek. Grup maçları, 27 Mart Çarşamba günü sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Trendyol 1. Lig'in 30. ve 31. hafta maçları belirlendi. Maçlar, çeşitli statlarda oynanacak ve takımlar arasında mücadele gerçekleşecek.
Nusaybin Belediyesi U16 Genç Kız Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takımın antrenörleri ve oyuncuları büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, amatör spor kulüplerine desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Çetin, ziyaret ettiği kulüplerde sporun önemini vurgulayarak, her mahalleye spor tesisi kazandıracaklarını belirtti.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde yapılan kürek sörfü etkinliğine Mersin Sup Kulübü üyeleri ve Rus misafirler katıldı. Sahilde spor etkinlikleri gerçekleştirilirken, bölgenin güzel denizi ve hava koşulları da misafirler tarafından değerlendirildi.
Karaman'da yapılan Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Belediyesporlu sporcuları madalya ile döndü. Müsabakalarda 60 kiloda Sefa Güler Türkiye üçüncüsü, 70 kiloda Melis Toker Türkiye üçüncüsü, Ayşegül Baran ve Ebrar Kaygısız ise Türkiye beşincisi oldu.
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu'nun vefat ettiği açıklandı. Merhumeye Allah'tan rahmet dileğiyle, Komsuoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Icardi'nin eşi Wanda Nara, Gente dergisine verdiği röportajda, Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili konuştu. Kendisini "parayı kontrol eden anne" olarak tanımlayan Nara, "Para, para...Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri" dedi.
Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, Kelkit Hürriyetspor galibiyeti sonrası sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğine rağmen kısıtlı bir kadroyla çıktıkları maçtan galibiyetle ayrılmanın önemine vurgu yaptı. Yenihayat, oyuncuların performansından memnun olduğunu ve yarıştan kopmadan mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
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