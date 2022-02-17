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Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme müsabakası - Son Dakika

Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme müsabakası

17.02.2022 17:45
Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme müsabakası

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Yıldızlar Yüzme Müsabakasında iki birincilik kupası ve 57 madalya kazanarak toplam sıralamada kızlarda ve erkeklerde il şampiyonu oldu.

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Yıldızlar Yüzme Müsabakasında iki birincilik kupası ve 57 madalya kazanarak toplam sıralamada kızlarda ve erkeklerde il şampiyonu oldu.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada, kızlarda Defne Su Demirbakan, Beril Tanrıtanır, Duru Kayın, Zeynep Karakuşoğlu, Nur Zorkirişçi ve Lara Çehreli bireysel yarışlarda 15 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı, toplam sıralamada il birincisi olan kızlar takımı SANKO Okulları flamasını gururla dalgalandırdı. Erkeklerde ise Ali Emre Simitçi, Mustafa Kerem Kaya, Fahri Tuna Suat, Alperen Göksular ve Çetin Katıcıoğlugil bireysel yarışlarda 17 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Toplam sıralamada erkekler takımı da il birincisi olarak SANKO Okulları flamasını zirveye taşıdı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin 32 altın, 12 gümüş ve 13 bronz madalya ile iki birincilik kupası kazanmalarından gurur duyduklarını belirterek, başarının mimarı olan öğrencileri ve beden eğitimi hocalarını kutladı. - GAZİANTEP

Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme müsabakası
Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme müsabakası
Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme müsabakası
Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme müsabakası

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Bronz Madalya, Gaziantep, gençlik, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme müsabakası - Son Dakika Spor


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