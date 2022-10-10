Gaziantep spor haberi | Dünya kupasına Şahinbey damgası - Son Dakika
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Gaziantep spor haberi | Dünya kupasına Şahinbey damgası

10.10.2022 12:55
Gaziantep spor haberi | Dünya kupasına Şahinbey damgası

Gaziantep haberi... Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nda Dünya Kupası'nı kaldıran Ampute Milli Takım kadrosuna 5 oyuncu 1 antrenör vermenin gururu yaşanıyor.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nda Dünya Kupası'nı kaldıran Ampute Milli Takım kadrosuna 5 oyuncu 1 antrenör vermenin gururu yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nda Ay-Yıldızlı ekip, finalde Angola ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Rakibini 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Milli Takımımızın finaldeki ilk golünü Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncularından Ömer Güleryüz kaydetti.

Milli takıma 5 oyuncu 1 antrenör

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Dünya Kupası'nı kaldıran Ampute Milli Takım kadrosuna başarılı oyuncularından Kemal Güleş, Muhammed Yeğen, Fuat Taştan, Mert Yıldız, Ömer Güler Yüz ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş'u göndermişti. Tüm karşılaşmalarda başarı ile mücadele eden Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncuları Gaziantep'in gururu olurken, final karşılaşmasında da Ömer Güleryüz attığı ilk golle Muhammed Yeğen ise ortaya koyduğu mücadele ile Dünya Kupasının kazanılmasında önemli rol oynadı.

Milli gururumuz oldular

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Kupasını müzesine götüren Ampute Milli Takımını tebrik ederek, "Engel tanımayan kahramanlarımız bizlere daha önce Avrupa Şampiyonluğu duygusunu yaşatmıştı. Bugünde tarihimizde ilk defa Ampute Milli Takımımız Dünya Kupasını aldı. Bizlere böyle bir gurur yaşattığı için Ampute Milli Takımımızı kutluyorum. Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak Dünya Kupası kadrosuna 5 oyuncu 1 antrenör vermenin gururunu yaşadık. Ayrıca Final karşılaşmasında görev alan Ömer Güleryüz'ün gol atması bizleri ayrıca mutlu etti. Oyuncularımızı hem kendi takımımız da hem de milli takımda ortaya koyduğu başarılarından dolayı bir kez daha kutluyorum " diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep spor haberi | Dünya kupasına Şahinbey damgası - Son Dakika

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