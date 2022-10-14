Gaziantep haberleri! Gaziantep'te muaythai heyecanı - Son Dakika
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Gaziantep haberleri! Gaziantep'te muaythai heyecanı

14.10.2022 15:01

Gaziantep spor haberine göre - Gaziantep'te muaythai heyecanı Spor Toto Muaythai Süper Liglerinin 7. ayak finali bu yıl Gaziantep Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde oynanıyor.

- Gaziantep'te muaythai heyecanı

GAZİANTEP - Spor Toto Muaythai Süper Liglerinin 7. ayak finali bu yıl Gaziantep Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde oynanıyor.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Spor Toto Muaythai Süper Liglerinin 7. ayak finaline ev sahipliği yapıyor. Müsabakaların tanıtımıyla ilgili Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Yılın başında başlattığımız Spor Toto Muaythai Süper Liglerinin 7. ayak finalini Şahinbey Belediyesi bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Kısmet olursa buradaki sporcular kazandıkları takdirde milli takımımızı 2023 Şubat ayında yapılacak olan Avrupa şampiyonasında temsil edecek ve Süper Lig kemerlerini alacaklardır. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yardımcılarına, muaythai yönetim kurulu üyelerimize ve yarışacak sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, "Bu yıl 7. Ayak Muaythai Türkiye finallerinin gazi şehrimizde Şahinbey Belediyemizin ev sahipliğinde olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Gazi şehrimize, Şahinbey'imize hoş geldiniz. Yapılacak olan yarışmalarda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Genç, dinamik 3 tane de Gaziantepli hemşiremiz var aralarında, onlara da ayrıca başarılar diliyorum. Spor insanı zinde tutan, hem zihnen hem bedenen gelişmesine mutluluk duymasına sebebiyet veren önemli bir daldır. Ben de fırsat buldukça spor yapan, sporcularla bir arada olmaktan mutluluk duyan bir insanım ve gençlerimizin spor yapmasını, onlara gerek gönülden arzu ettiğim gibi, onlara gerek tesis olarak hizmet verirken, diğer taraftan da 908 bin sporculara ve Amatör Spor Kulüpleri'ne desteklerimiz sınırsız bir şekilde devam ediyor. Yeter ki herkes spor yapsın, sağlıklı kalsın, mutlu olsun istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haberleri! Gaziantep'te muaythai heyecanı - Son Dakika

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