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Gaziantep'te basketbol yetenek yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te basketbol yetenek yarışması düzenlendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen basketbol yetenek yarışmasında farklı yaş gruplarından basketbol tutkunları zamana karşı yarıştı. Üç sayılık ve serbest atış yarışmalarıyla sporcuların yeteneklerini sergilediği etkinlik, dostluk bağlarını güçlendirdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basketbol camiasını bir araya getirme hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gaziantep\'te basketbol yetenek yarışması düzenlendi
23.01.2024 - 14:37,
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde basketbol yetenek yarışması düzenlendi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İbrahimli Spor Merkezi'ndeki etkinlikte, farklı yaş gruplarından basketbol tutkunları, parkurlar üzerinde zamana karşı yarışarak hünerlerini sergiledi.

Üç sayılık ve serbest atış yarışmalarıyla sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları organizasyonda, Gaziantep'te farklı takımlarda forma giyen basketbolcular da bir araya gelerek dostluk bağlarını güçlendirdi.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çeşitli organizasyonlarla basketbol camiasını bir araya getirme hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Farklı yaş gruplarında basketbola çok büyük bir ilgi var. Biz de 3x3 Basketbol Turnuvaları başta olmak üzere çeşitli organizasyonlarla basketbol camiasını bir araya getiriyoruz. Basketbol severlere unutulmaz anlar yaşatan bu tür etkinlikler, çocuk ve genç yaştaki yeteneklerin keşfedilmesine ve basketbolun tabana yayılmasına çok önemli bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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