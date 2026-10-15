Gaziantep'te düzenlenen seminerde çocuk ve sporcu hakları anlatıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzenlenen seminerde çocuk ve sporcu hakları anlatıldı

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Gaziantep\'te düzenlenen seminerde çocuk ve sporcu hakları anlatıldı
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Gaziantep'te TFF, Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüpleri federasyonu ve antrenörler derneği işbirliğinde Sporda Çocuk Koruma Semineri düzenlendi. Seminerde Gülhan Gündüz, çocukların spor ortamlarındaki riskler, korunma yolları ve hakları hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'te çocukların spor ortamlarında güvenliğinin sağlanması ve esenliğinin desteklenmesi amacıyla "Sporda Çocuk Koruma Semineri" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğinde Panorama Müzesi'nde düzenlenen seminerde, çocukların spor ortamlarında karşılaşabilecekleri riskler ve korunmalarına yönelik çalışmalar ele alındı.

FIFA ve TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Birimi Kurucusu Gülhan Gündüz, katılımcılara çocukların ve sporcuların hakları, sporda güç asimetrisi, karşılaşılabilecek zararlar ve koruyucu mekanizmalar hakkında bilgi verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda FIFA tarafından "Koruma ve Çeşitlilik" yöneticisi olarak görevlendirilen Gündüz, program sonrası AA muhabirine, çocuk koruma konusunun Türkiye'nin gündeminde her zaman yer alması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çocuklara verdiği önem dolayısıyla bu alanda öncü olması gerektiğini belirten Gündüz, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu konunun Türkiye'nin gündeminde her zaman olması gerekiyor. Özellikle bu kadar çok çocuğu olan bir ülkede, bayramlarını, özel günlerini çocuklara ithaf etmiş olan bir kültürün üyesi olarak Türkiye'nin çocuklarının 1-0 önde olması lazım. Bunun en önemli dallarından biri, 'safeguarding' dediğimiz sporcu esenliği ve çocuk koruma."

Seminerde sporun bir hak mı yoksa ayrıcalık mı olduğu konusunu da değerlendirdiklerini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Öncelikle hak ve ayrıcalıkları anlattık. Yani spor nedir, ayrıcalık mıdır, hak mıdır? Yasalar nezdinde çocukların ve sporcuların hakları nelerdir? Güç asimetrisi nedir? Sporda başınıza gelebilecek zararlar nelerdir? Sporun içerisindeki kurallar... Bütün bunların hepsi aslında tek tek ele alındı. Çok güzel bir topluluktu. Gaziantep'te olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu toprakların çok başka bir değeri var."

Seminer, sporda çocuk koruma bilincinin artırılması ve spor ortamlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik bilgilendirmelerle tamamlandı.

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuGaziantepEğitimÇocukSporSon Dakika

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