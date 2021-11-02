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Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye - Son Dakika

Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye

02.11.2021 14:30
Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2015 Yılı Mezunu Mehmet Can Erbaş, Süper Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Sporcu Sağlık Merkezi'nde Fizyoterapist olarak görev yapıyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2015 Yılı Mezunu Mehmet Can Erbaş, Süper Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Sporcu Sağlık Merkezi'nde Fizyoterapist olarak görev yapıyor.

Öğrencilerini geleceğe hazırlayan HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan Mehmet Can Erbaş'ın; klinik stajlarının ardından ilk profesyonel deneyimi, Kasımpaşa Spor Kulübü oldu. 2016 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu Ümit Milli Takımları'nda kariyerine devam eden Erbaş, futbolcular ile birlikte tüm kamplara katılıyor. Sezon boyunca futbolcuların; maç hazırlıkları, maç esnasındaki sakatlanmaları ve maç sonrası fiziksel sağlıklarını kontrolde görev alan Erbaş, başarıyla meslek yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

"Öğrencilerimizi bir adım önde hazırlıyoruz"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin istedikleri konumda kendilerini mutlu eden işleri yapmalarından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: "Kariyer Merkezimiz, öğrencilerimizi meslek hayatına bir adım önde hazırlayarak kariyer kapılarını aralamalarında yardımcı oluyor. Üniversitemizden mezun olan ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Sporcu Sağlık Merkezi'nde Fizyoterapist olarak görev yapan Mehmet Can Erbaş gibi tüm mezunlarımızın da çok iyi işler başarabileceklerinden hiç şüphem yok. Kariyer Merkezimiz, öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da yalnız bırakmıyor ve daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarfediyor" dedi.

"Hayalim spor fizyoterapisti olmaktı"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kariyerindeki etkilerini ve eğitim hayatından Fenerbahçe'ye uzanan kariyer yolculuğunu anlatan Mehmet Can Erbaş, "Liseden mezun olduğum ve üniversite hayatına başlayacağım dönemde aklımda hep fizyoterapist olma isteği vardı. Tercih dönemi geldiğinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni yazdım. Üniversite hayatım ve sonrasında geldiğim nokta hayal ettiklerimin çok üzerinde oldu. Üniversite hayatım boyunca hep spor fizyoterapistliğini seçmek istemiştim. Bu konuda değerli hocalarım ellerinden geldiğince referanslarımı güçlendirip beni çeşitli kulüplere yönlendirerek staj yapma ve klinik hayatı gözlemleme imkanı sundular. Bugün geldiğim noktada büyük katkıları olmuştur. Mesleki hayatıma olan katkısının yanı sıra üniversitem bana sosyal anlamda güçlü ilişkiler kurabileceğim bir ortam sağladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi çatısı altında tüm öğrencilerin hem sosyal hem akademik görüşlerini geliştirebilecek bir ortama sahip olabileceğini garanti ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye
Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye
Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Futbol, Asker, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye - Son Dakika Spor


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