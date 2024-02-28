Gaziantepspor Altyapısından Yetişen Futbolcu Tolgahan Nurhak, Dinamo Tiflis ile Sözleşme İmzaladı

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Gaziantepspor'un altyapısında yetişen 31 yaşındaki futbolcu Tolgahan Nurhak, Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile sözleşme imzaladı.

Gaziantepspor altyapısında yetişen ve kariyerinde Türkiye'de Şahinbey Belediyespor ile Şanlıurfaspor takımlarında, yurt dışında da Katar'ın El-Shamal SC takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Tolgahan Nurhak, Gürcistan takımlarından Dinamo Tiflis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Önümüzdeki günlerde takıma katılacak olan Nurhak, geçmişte önemli sakatlıklar yaşadığını ancak o günlere geride bıraktığını ifade ederek Dinamo Tiflis için mücadele edeceğini söyledi. - GAZİANTEP