Gaziler Engelli Spor Kulübü'nden 5 madalya

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Gaziler Engelli Spor Kulübü Kickboks Türkiye Turnuvası'nda 3 altın 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcuları 19 Ocak - 27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu İlinde düzenlenen Kickboks Türkiye Turnuvası'nda, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Madalya kazanan sporcular ile birlikte turnuvaya katılan 20 gazi sporcu Cuma günü saat 13.30'da Polis Müzesini ziyaret edecek. Akabinde Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Sayın Ayşegül Özcan tarafından sporculara hediye takdimi yapılacak. - ANKARA