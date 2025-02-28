Gaziosmanpaşa'da TFF U17 Lig Kuraları Çekildi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da TFF U17 Lig Kuraları Çekildi

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Gaziosmanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TFF U17 Lig kuraları, 39 ilçeden 300'e yakın spor kulübü temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda sporun önemi ve destek vurgulandı.

28.02.2025 13:42  Güncelleme: 14:05
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- Gaziosmanpaşa'da TFF U17 Lig kuraları çekildi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Amatör Spor Kulüpleri ev sahipliğinde TFF U17 Lig kuraları çekildi. Kuraya 39 ilçeden 300'e yakın spor kulübü temsilcileri katıldı.

39 ilçeden 300'e yakın spor kulübünün temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen TFF U17 Lig Müsabakaları Kura Çekimi Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Kuraya kulüp yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve oyuncular katıldı.

Programda konuşan TFF İstanbul İl Temsilcisi Recep Kelment, "Yeni sezonun her takıma hayırlı olmasını diliyorum. Güzel müsabakaların olacağı bir yıl diliyorum. Öncelikle spora yakışır hareketler bekliyoruz. U17 genç bir kategori gençlerimize biz her zaman söylüyoruz. Her zaman söylüyoruz biz il temsilcimizin kapısı açık, ama Çarşamba günü hariç çünkü disiplin kurulu toplantısı var. Disiplin kurulunda biz bu gençleri görmek istemiyoruz. Yönetici ve başkanlarımızı görmek istemiyoruz. Sadece ve sadece birbirimize güller yüzle ve samimiyetle karşılayalım" dedi.

"Tesisleşme noktasında biz yardımlarda bulunuyoruz"

Spor kulüplerine destek verdiklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Kıdık, "Burada spora ve sporcuya destek veren onlara gönül veren güzel yüzlü kardeşlerimi gördüğüm için mutluyum. ve bu konuda biz belediye olarak üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle spor alanlarının çoğalmasında tesisleşme noktasında biz yardımlarda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kuralar çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziosmanpaşa'da TFF U17 Lig Kuraları Çekildi - Son Dakika

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