Gaziosmanpaşaspor 3'de 3 yaptı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşaspor 3'de 3 yaptı

05.04.2022 10:31
Gaziosmanpaşaspor 3'de 3 yaptı

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Gaziosmanpaşaspor yoluna kayıpsız devam ediyor.

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Gaziosmanpaşaspor yoluna kayıpsız devam ediyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Gaziosmanpaşaspor geride kalan 3. hafta sonunda 3 galibiyet alarak 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lige 2-1'lık Kayseri simya Koleji galibiyeti ile 'merhaba' diyen mavi lacivertliler ikinci maçında Büyüleyenspor'u 3-0 mağlup etti. Ligin 3. haftasında geçtiğimiz hafta sonu oynadığı maçta Cırgalanspor'u 4-0 mağlup ederek 3'de 3 yapan Gaziosmanpaşaspor'da keyifler yerinde.

Gaziosmanpaşaspor ligin 4. haftasında bu hafta sonu Güneşspor ile karşı karşıya gelecek. Güneşspor maçını da kazanmak isteyen mavi lacivertliler liderliği kimseye kaptırmayı düşünmüyor. - KAYSERİ

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Gaziosmanpaşaspor, Kayseri, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziosmanpaşaspor 3'de 3 yaptı - Son Dakika


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