Gaziosmanpaşaspor'dan Hakem Açıklaması - Son Dakika
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Gaziosmanpaşaspor'dan Hakem Açıklaması

Gaziosmanpaşaspor\'dan Hakem Açıklaması

Gaziosmanpaşaspor, Kayseri Yolspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek açıklama yaptı.

18.11.2024 09:21
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor Kulübü, Kayseri Yolspor maçındaki hakem kararları nedeni ile yazılı bir açıklama yaptı.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Gaziosmanpaşaspor ligin 7. haftasında oynadığı maçta Kayseri Yolspor ile 1-1 berabere kaldı. Gaziosmanpaşaspor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Şemsettin Atasun 1. Amatör A Grubu 7. haftasında oynamış olduğumuz müsabaka da rakibimiz Kayseri Yolspor ile karşılaştık. Öncelikle rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyor, kalan maçlarda başarılar diliyoruz. Müsabaka öncesinde zirve yarışında bulunan iki önemli takımın maçında yapılan hakem ataması, maçın skorunun ve seyrinin tamamen sonucun önüne geçmesi sonucu tarafımızca açıklama yapma gereği duyulmuştur. Müsabaka hakem triosu belirlenirken, müsabaka da oynayan takımların seyrinin, müsabakanın hiçbir önemi belli ki atama yapan sorumlularca önemi olmadığı yaptıkları atama ile gözler önüne geldiğini görmüş bulunmaktayız. Şeffaf bir şekilde açıklama yapmak gerekirse eğer, lehimize olması gereken faulü rakibimize, rakibimizin lehine olması gereken pozisyonları ise bize verilmesi iki tarafı da germiş müsabakanın tamamen tansiyonunu yükseltmiştir. Müsabaka 1-1 devam ederken hakemin, rakip takıma vermiş olduğu penaltı kararı olayları taşıran, bizleri de açıklama yapma gereğinde bulunmuştur. Pozisyon içinde bulunan rakip takım oyuncusunun dahi hocam penaltı yok yanlış karar verdin dediği bir pozisyonda oyunun orta hakeminin vermiş olduğu bu karar sonucu ortamın gerilmesi ve iki takımında bu karardan rahatsız olması sonucu bu kadar zirveyi belirleyecek bir maçta yapılan atama sonucu rahatsızlığımızı dile getirmek istiyoruz. Kesinlikle maçı yöneten genç arkadaşımıza karşı bir art niyet beslemiyor, bizzat müsabaka orta hakeminin de bu düşüncede olduğunu düşünmediğimizi dile getirmek isteriz. Bugünkü yaşanan olaylarda tek bir sorumlu varsa oda atama yapan mecra da bulunan yetkililerdir. Şampiyonluğa oynayan ligde lider durumda bulunan bir takım ile ligimizin köklü takımlarından yine şampiyonluğa oynayan Kayseri Yolspor takımının oynadığı bir maçta bu kadar değersiz görülmesi ve tecrübeli olmayan maçın kritik bir öneme sahip olduğunu bilmeden genç kardeşimizi atamalarını yanlış buluyor, bundan sonra ki maçlarda atama yaparken müsabaka seyrini ligde bulunan durumlarının göz önünde bulunması gerektiğini önemle rica eder, şampiyonluğa oynayan veya ligde kalma mücadelesi veren her bir takımın vermiş olduğu emeğine yazık olmaması için biraz olsun yetkilileri görevlerini daha dikkatli yapmaya davet ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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