Gazozuna Maç Etkinliği Afyonkarahisar'da Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Gazozuna Maç Etkinliği Afyonkarahisar'da Coşkuyla Yapıldı

Gazozuna Maç Etkinliği Afyonkarahisar\'da Coşkuyla Yapıldı

Gençler, Gazozuna Maç Etkinliği'nde spor yaparak sosyal bağlarını güçlendirdi.

09.10.2024 16:50
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak ve sosyal etkileşimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Gazozuna Maç Etkinliği', Afyonkarahisar'da büyük bir coşku ve katılımla düzenlendi.

Etkinlik, Sinanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün kapalı spor salonunda düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin futbol ve voleybol gibi spor dallarında müsabakalara katılım sağladı. Gazozuna Maç Etkinliği, futbol ve voleybol gibi popüler spor dallarında gerçekleştirilen müsabakalarla dikkat çekti. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte gençler arasında dostluk ve rekabet dolu anlar yaşandı. Maçlar sadece yarışmak için değil, aynı zamanda sporun keyfini çıkarmak ve sosyal bağları güçlendirmek için düzenlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Etkinlikler, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazozuna Maç Etkinliği Afyonkarahisar'da Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika

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