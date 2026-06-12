Gazze kadın ampute futbol takımı umutlarını kaybetmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze kadın ampute futbol takımı umutlarını kaybetmiyor

12.06.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırıları sonrası uzuvlarını kaybeden kadınlar, uluslararası şampiyonalarda Filistin'i temsil etmek istiyor.

İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden kadınlardan oluşan Gazze Kadın Ampute Futbol Takımı, İsrail'in dayattığı tüm zorluklara ve ablukaya rağmen umutlarını kaybetmeyip uluslararası şampiyonalarda Filistin bayrağını dalgalandırma hayali kuruyor.

İsrail'in düzenlediği saldırılardan kurtulan ancak uzuvlarını kaybeden kadınlar, hayata kaldıkları yerden devam etmek ve kendilerine olan güvenlerini yeniden kazanabilmek için spora sıkı sıkı tutunuyor.

Gazze Kadın Ampute Futbol Takımı, futbolseverlerin 2026 FIFA Dünya Kupası'na kenetlendiği bir zamanda Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde küçük bir halı sahada antrenman yapıyor.

Filistin genelinde ilk kadın ampute futbol takımı olma özelliği taşıyan takımda oynayan kadınlar, azmin elinden hiç bir şeyin kurtulamayacağını tüm dünyaya gösteriyor.

Spor sayesinde tek bacakla da olsa dünyaya meydan okuyor

Takım oyuncularından Ruzan Hayra (24), İsrail saldırılarının başladığı 2023'te bacağını kaybeden kadınlardan biri.

Gece yarısı patlama ve çığlık sesleriyle uykudan uyanan ve ayağa kalkmaya çalışan Hayra, tek ayakla salona kadar gittiğini ve orada bacağının koptuğunu anladığını söyledi.

Saldırı öncesinde koşu müsabakalarına katıldığını ve madalyalar kazandığını belirten Hayra, spora olan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını, sırtına çantasını alıp babasının peşinde sahalarda koştuğunu anlattı.

Bacağından aldığı yaranın spora olan tutkusunu kırmayıp daha da artırdığına değinen Hayra, "İsrail belki de bacağım ampute olunca beni durduracağını sandı ama bu tutku benim içimde daha da büyüdü. Tek bacakla da olsa dünyaya meydan okuyabileceğimi hissettim. Amputasyon dünyanın sonu değil bilakis yeni kapılar açan bir durum." dedi.

Hayali, şampiyonalarda Filistin bayrağını dalgalandırmak

Yaşadığı bu travmanın üstesinden gelmiş gibi görünmekle birlikte psikolojik olarak sıkıntı çektiğini inkar etmeyen Hayra, her şeye rağmen uluslararası şampiyonalara katılma ve Filistin bayrağını dalgalandırma hayali kurduğunu ifade etti.

Hayra, Filistin Ampute Futbol Birliğine bağlı olan takımlarının Filistin genelindeki ilk kadın ampute futbol takımı olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de meydana getirdiği yıkım ve abluka nedeniyle bu sene uluslararası şampiyonlara katılamadıklarını ifade eden Hayra, takımdaki kadın sporcuların tek hayalinin, şampiyonalara katılmanın yanı sıra Dünya Kupası maçlarını yakından takip etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Amaç, kadınlara sosyal ve psikolojik destek sunmak

Gazze Kadın Ampute Futbol Takımı sorumlususu Aya el-Osmani ise takımı kurmalarındaki amacın, ampute olmuş kadınları sosyal ve psikolojik olarak desteklemek ve spor yapabilecekleri bir alan yaratmak olduğunu söyledi.

Özellikle Gazze'deki ampute kadınların büyük zorluklar ve toplumsal sıkıntılar yaşadığına işaret eden Osmani, "Kadınlar burada düzenli olarak antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor. Kadın sporcuların ileri seviyelere ulaşmasını ve gelecekte spor müsabakalarına katılmasını umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Futbol, Gazze, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazze kadın ampute futbol takımı umutlarını kaybetmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:39:53. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze kadın ampute futbol takımı umutlarını kaybetmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.