Gebze 2. Off-Road Festivali'nde Araç Takla Attı - Son Dakika
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Spor

Gebze 2. Off-Road Festivali'nde Araç Takla Attı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 2. Off-Road Festivali'nin hız etabında araç takla attı. Aracın pilotu taklaya rağmen ilerlemeye çalıştı ancak arıza sebebiyle durmak zorunda kaldı. Bu anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı.

04.06.2024 11:51
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 2. Off-Road Festivali'nin hız etabında araç takla attı. Aracın pilotu taklaya rağmen ilerlemeye çalıştı ancak arıza sebebiyle durmak zorunda kaldı. Bu anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı.

Denizli Göleti'nde 1-2 Haziran'da "Gebze 2. Off-Road Festivali" düzenlendi. Yarışlara Sapanca Off-Road Kulübü (SOFFDER) adına katılan Muhammet Ali Yılmazer ve Co-pilot İsmail Öztaş'ın bulunduğu araç, yarış sırasında parkurda takla attı. Aracın pilotu taklaya rağmen ilerlemeye çalıştı ancak arıza sebebiyle durmak zorunda kaldı. Takla atan araçta oluşan hasar sebebiyle yarışa devam edilemedi.

Bu anlar dron kamerasına da yansıdı. Görüntülerde ikilinin parkurdaki performansları ve sıçrayış engelinden geçerken aracın takla atması yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gebze 2. Off-Road Festivali'nde Araç Takla Attı - Son Dakika

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