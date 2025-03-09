Gebze Belediye Başkanı, Voleybol Takımını Şampiyonluğunda Karşıladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gümüşhane deplasmanında 3-0 galip gelerek ligi şampiyon olarak tamamlayan ve adını Efeler Ligi'ne yazdıran Voleybol Erkekler Takımını havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Deplasmanda Şiran Akademi Spor ekibini set vermeden 3-0 mağlup ederek Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin şampiyonu olan takımı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çiçeklerle karşıladı. Gümüşhane'den şampiyon olarak dönen ve Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı'nı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu gurur hepimizin Gebze'mizin. Şampiyon takımımızı bir kez daha kutluyor, bu vesileyle tüm Gebzeli hemşerilerimizi 12 Mart Çarşamba günü saat 13.00'da takımımızın şampiyonluk kutlamasına katılmak üzere Gebze Kapalı Spor Salonu'na davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ