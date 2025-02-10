Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, Saint Joseph'i 3-0'la Geçti - Son Dakika
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Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, Saint Joseph'i 3-0'la Geçti

Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, Saint Joseph\'i 3-0\'la Geçti

Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, kendi evinde Saint Joseph ekibini 3-0'lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Takım, 1. Ligde 55 puana ulaştı.

10.02.2025 12:23  Güncelleme: 12:25
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Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, kendi evinde ağırladığı Saint Joseph rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Gebze ekibi, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 55 puana sahip.

Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, 1. Ligdeki galibiyet serisini sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün teşvikleri ve destekleriyle kurulan Erkek Voleybol Takımı, ilçeyi Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde başarıyla temsil ediyor. Hafta sonu kendi evinde Saint Joseph ekibini ağırlayan Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Gebze Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakayı tribünden izleyerek sporculara destek olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Set vermeden galibiz. Bravo takım. Şampiyonluk yolunda, sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

25-15, 25-19, 25-22'lik set sayılarıyla kendi evinde Saint Joseph ekibini 3-0 mağlup eden Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı ligde 55 puana sahip. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, Saint Joseph'i 3-0'la Geçti - Son Dakika

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