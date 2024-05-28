Gebze Belediyesi İkinci Off-Road Festivali İçin Geri Sayıma Başladı

Spor

Gebze Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan off-road festivali için geri sayım başladı.

Denizli Göleti'nin eşsiz doğa manzarasının ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 1-2 Haziran tarihleri arasında nefes kesen, heyecan dolu yarışlara sahne olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, macera tutkunlarını, yüzlerce aracın ve onlarca takımın nefes kesen mücadelelerine sahne olacak off-road festivaline davet etti. - KOCAELİ