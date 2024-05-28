Gebze Belediyesi İkinci Off-Road Festivali İçin Geri Sayıma Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gebze Belediyesi İkinci Off-Road Festivali İçin Geri Sayıma Başladı

Gebze Belediyesi İkinci Off-Road Festivali İçin Geri Sayıma Başladı

Gebze Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan off-road festivali için geri sayım başladı. Denizli Göleti'nin eşsiz doğa manzarasının ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 1-2 Haziran tarihleri arasında nefes kesen, heyecan dolu yarışlara sahne olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, macera tutkunlarını, yüzlerce aracın ve onlarca takımın nefes kesen mücadelelerine sahne olacak off-road festivaline davet etti.

28.05.2024 09:30  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan off-road festivali için geri sayım başladı.

Denizli Göleti'nin eşsiz doğa manzarasının ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 1-2 Haziran tarihleri arasında nefes kesen, heyecan dolu yarışlara sahne olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, macera tutkunlarını, yüzlerce aracın ve onlarca takımın nefes kesen mücadelelerine sahne olacak off-road festivaline davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Denizli, Gebze, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gebze Belediyesi İkinci Off-Road Festivali İçin Geri Sayıma Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:51:05. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze Belediyesi İkinci Off-Road Festivali İçin Geri Sayıma Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement