Gebze Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan off-road festivali için geri sayım başladı.
Denizli Göleti'nin eşsiz doğa manzarasının ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 1-2 Haziran tarihleri arasında nefes kesen, heyecan dolu yarışlara sahne olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, macera tutkunlarını, yüzlerce aracın ve onlarca takımın nefes kesen mücadelelerine sahne olacak off-road festivaline davet etti. - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Gebze Belediyesi İkinci Off-Road Festivali İçin Geri Sayıma Başladı - Son Dakika
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