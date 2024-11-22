Gebze Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Voleybol Turnuvası - Son Dakika
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Gebze Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Voleybol Turnuvası

Gebze Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü\'ne Özel Voleybol Turnuvası

Gebze Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 47 okulun katılımıyla voleybol turnuvası düzenledi. Turnuvanın şampiyonu Koç Ortaokulu olurken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kazanan ekibe ödüllerini takdim etti.

22.11.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
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Gebze Belediyesi, ilçedeki öğretmenleri voleybol turnuvasında buluşturdu.

Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası geniş katılımla gerçekleştirildi. 47 okulun katılımıyla düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nın final müsabakaları Gebze Kapalı Spor Salonu2nda gerçekleştirildi. Final müsabakasında eğitimcileri yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, turnuvanın şampiyonu Koç Ortaokulu voleybol takımına kupalarını ve madalyalarını takdim etti.

Koç Ortaokulu ekibinin şampiyon olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nda Arif Nihat Asya Ortaokulu ikinci, Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ekibi ise dördüncü oldu.

Turnuvaya katılan tüm ekipleri ve eğitimcileri tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "İlçemiz genelindeki 47 okulun katılımıyla düzenlediğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvamızı final müsabakasıyla tamamladık. Katılım gösteren tüm takımlara ve kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Gelecek neslimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gebze Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Voleybol Turnuvası - Son Dakika

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